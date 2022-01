Ricoveri in aumento in 8 Regioni, i dati Agenas: Liguria (già in giallo) quasi in arancione. Peggiora anche la Lombardia (Di domenica 2 gennaio 2022) I passaggi di colore delle Regioni potrebbero subire una brusca accelerata, se gli indicatori su contagi di Coronavirus e ospedalizzazioni dovessero confermare il trend già emerso nell’ultimo giorno dal report di Agenas. Secondo l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in un solo giorno si sono aggravate le percentuali di posti letto occupati nei reparti in area medica e terapia intensiva di ben otto Regioni. Innanzitutto la Liguria, che è già molto vicina ai dati da zona arancione e si trova già ufficialmente in zona gialla. Negli ospedali liguri, i posti letto in terapia intensiva sono saliti di un punto percentuale, toccando quota 22 per cento, oltre quindi la soglia del 20 per cento. A soli due punti dalla soglia del 30 per cento invece i posti letto occupati in area ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) I passaggi di colore dellepotrebbero subire una brusca accelerata, se gli indicatori su contagi di Coronavirus e ospedalizzazioni dovessero confermare il trend già emerso nell’ultimo giorno dal report di. Secondo l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in un solo giorno si sono aggravate le percentuali di posti letto occupati nei reparti in area medica e terapia intensiva di ben otto. Innanzitutto la, che è già molto vicina aida zonae si trova già ufficialmente in zona gialla. Negli ospedali liguri, i posti letto in terapia intensiva sono saliti di un punto percentuale, toccando quota 22 per cento, oltre quindi la soglia del 20 per cento. A soli due punti dalla soglia del 30 per cento invece i posti letto occupati in area ...

Advertising

PicenoTime : Ministero Salute, in aumento tasso positività e ricoveri. Poco più di 61mila i nuovi casi - Freak_Nick_ : RT @Ruffino_Lorenzo: Se l'incidenza dovesse continuare a salire tra i 60+ è ragionevole quindi attendersi un aumento del numero di nuovi ri… - Gazzettino : #zona arancione, #liguria, Lombardia, Emilia e Marche in bilico. Agenas: aumento ricoveri in 8 regioni - dariocurcio5 : In virtù del tasso di contagiosità di #Omicron, dell'aumento di ricoveri in reparti ordinari e terapie intensive, d… - FirenzePost : Covid-19: Agenas, sale quota ricoveri in 8 regioni. Liguria (22%) verso l’arancione, aumento anche in Toscana (14%) -