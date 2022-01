Pierpaolo Pretelli, inizio anno con una persona speciale (Di domenica 2 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli fa colazione a casa con una persona speciale e non si tratta della sua fidanzata Giulia Pierpaolo questa domenica dell’inizio dell’anno si dedica ad una persona speciale nella sua vita: il suo piccolo figlioletto Leonardo. Ed è proprio a lui che dedica sui social la prima storia dell’anno 2022. Papà amorevole e delizioso, Pierpaolo oltre alla sua Giulia, naturalmente dedica il suo tempo libero al figlioletto Leo, col quale sta trascorrendo questa prima domenica dell’anno. Pier ha avuto questo bimbo dalla relazione con Ariadna Romero, con la quale conserva un bellissimo rapporto. Leo ha anche accolto nella sua vita la nuova compagna di papà, Giulia Salemi, con la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022)fa colazione a casa con unae non si tratta della sua fidanzata Giuliaquesta domenica dell’dell’si dedica ad unanella sua vita: il suo piccolo figlioletto Leonardo. Ed è proprio a lui che dedica sui social la prima storia dell’2022. Papà amorevole e delizioso,oltre alla sua Giulia, naturalmente dedica il suo tempo libero al figlioletto Leo, col quale sta trascorrendo questa prima domenica dell’. Pier ha avuto questo bimbo dalla relazione con Ariadna Romero, con la quale conserva un bellissimo rapporto. Leo ha anche accolto nella sua vita la nuova compagna di papà, Giulia Salemi, con la ...

