NHL, una tifosa salva la vita a Red Hamilton: "Quel neo può essere tumore" (Di domenica 2 gennaio 2022) Una giusta intuizione può anche salvare la vita. Lo sa bene Brian "Red" Hamilton, uno degli assistenti dei Vancouver Canucks, squadra di NHL, la lega nordamericana di hockey su ghiaccio. La canadese Nadia Popovici, una tifosa di 22 anni che vive a Seattle, ha seguito il primo match casalingo dei Seattle Kraken lo scorso 23 ottobre. La giovane donna sedeva dietro la panchina della squadra di Vancouver, sua squadra del cuore, e ha notato un neo sospetto sul collo di Hamilton. Ad allarmarla, ha spiegato Popovici, i "contorni irregolari" e un "diametro piuttosto grande". Dopo la laurea alla University of Washington, in attesa di entrare in una scuola di medicina, la giovane donna ha fatto volontariato negli ospedali, anche nel reparto di oncologia. La donna ha quindi deciso di chiamare l'assistente dei ...

