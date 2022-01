LIVE Berrettini-De Minaur 3-6 3-4, Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break piazzato dall’australiano nel secondo set! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL 3-4 break DE Minaur! Non basta la resistenza di Berrettini: riesce a strappare il servizio il giocatore aussie. 30-40 Risposta sulla riga dell’Australiano nei piedi di Berrettini! Pericolosissima palla break! 30-30 Passante di De Minaur! Non ha trovato abbastanza profondità Berrettini con il dritto e l’Australiano riesce a passare. 30-15 Ace da destra per Berrettini! 15-15 Brutto dritto per Berrettini: scarico sulle gambe. 15-0 Seconda sulla riga e chiusura con il dritto lungolinea! 3-3. Ancora una volta Berrettini ha dato l’impressione di ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PURCELL 3-4DE! Non basta la resistenza di: riesce a strappare il servizio il giocatore aussie. 30-40 Risposta sulla riga dell’no nei piedi di! Pericolosissima palla! 30-30 Passante di De! Non ha trovato abbastanza profonditàcon il dritto e l’no riesce a passare. 30-15 Ace da destra per! 15-15 Brutto dritto per: scarico sulle gambe. 15-0 Seconda sulla riga e chiusura con il dritto lungolinea! 3-3. Ancora una voltaha dato l’impressione di ...

