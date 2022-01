Linea Verde – Quindicesima puntata del 2 gennaio 2022 – La Ciociaria. (Di domenica 2 gennaio 2022) Domenica 2 gennaio 2022: 15° puntata con la stagione 2021/2022 di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione confermato Beppe Convertini, con al suo fianco Peppone. Linea Verde Domenica La Domenica conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali attraverso il racconto della moderna agricoltura italiana. Una trasmissione che, partendo dal campo attraversa tutte le fasi della filiera fino al mercato, riuscendo a focalizzarsi sui temi di maggior attualità del settore. Linea Verde Quindicesima puntata 2 gennaio 2022 La puntata ci ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 gennaio 2022) Domenica 2: 15°con la stagione 2021/di, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione confermato Beppe Convertini, con al suo fianco Peppone.Domenica La Domenica conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali attraverso il racconto della moderna agricoltura italiana. Una trasmissione che, partendo dal campo attraversa tutte le fasi della filiera fino al mercato, riuscendo a focalizzarsi sui temi di maggior attualità del settore.Laci ...

Advertising

thecrispdevil : @mycleverdtctive ah vedo che sei una persona di cultura. ogni tanto linea verde ci fa sentire dei pezzi musicali storici - Figa__nana : A me piace linea verde (sì, ok, sono boomer) ma non mi spiego la presenza di Peppone - mycleverdtctive : @thecrispdevil eh ma il soundtrack di linea verde chi lo batte - emmerrekappa : mi hanno appena inviato un messaggio dicendomi che a linea verde si è vista casa mia, ok - ItsCetty : Che ci fai a linea verde? @dDinoPirri -