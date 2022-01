Il cactus | il faggio | il pino | il ciliegio | il tiglio Partono dalle piante e quasi interrogano gli alberi i racconti di uno scrittore che sa di affetti e di scienza

Leggi su iodonna

(Di domenica 2 gennaio 2022) Esperto in pagine sui sentimenti e le loro asimmetrie, e con expertise botanica, Antonio Pascale, casertano di nascita e romano d’adozione, ritorna in libreria con una nuova raccolta diintitolati La foglia di fico (Einaudi): 10 storie ad alta densità di batticuore con cui mette a confronto, donne e uomini. Ovvero come dalla necessità scientifica, a cui si attiene la natura, si passi alla complessità – una semplicità complicata – quando la mente e il cuore battono asincroni. Racconta di un uomo che piú vive piú dimentica, piú desidera piú si abbatte, piú legge e apprende, piú si ritrova confuso: un po’ come tutti. Per questo cerca dei punti di orientamento e, a differenza di tanti, si rivolge alle. In fondo, sono qui da molto prima di noi e saranno le ultime a morire, racchiudono simboli millenari, riescono a ...