GF Vip, Gianmaria e Federica sempre più vicini: “Noi stiamo veramente bene” (Di domenica 2 gennaio 2022) I nuovi ingressi al GF Vip sono riusciti a cambiare le dinamiche, facendo scoppiare qualche coppia e facendone nascere delle nuove. Infatti, oltre alla storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sembra che ci sia del tenero anche tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. “Ho una situazione ma non sono fidanzata” – Messo un punto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) I nuovi ingressi al GF Vip sono riusciti a cambiare le dinamiche, facendo scoppiare qualche coppia e facendone nascere delle nuove. Infatti, oltre alla storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sembra che ci sia del tenero anche traAntinolfi eCalemme. “Ho una situazione ma non sono fidanzata” – Messo un punto L'articolo

Advertising

dailynews_24 : GF Vip, Gianmaria e Federica sempre più vicini: “Noi stiamo veramente bene” - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - L'AMORE LITIGARELLO STA METTENDO IN CRISI IL PRIMATO DI QUESTA EDIZIONE Sorte un pó tropp… - annak65649009 : @Debora92992943 Eh beh. A @alfosignorini piace senza dubbio l’alcol, che è droga ma Alfonso è così ignorante sul te… - martasullenubi : @MichiBambi @dany3laf @Morena_3v Non mi riferisco alla questione Gianmaria e Jessica ma quando dice che alcuni vip… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano ridimensiona l’interesse per Sophie Codegoni: “L’attrazione l’ho avuta, però…” Parla… -