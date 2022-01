Come addormentarsi velocemente (Di domenica 2 gennaio 2022) è uno dei desideri che accomuna moltissime persone. In particolare modo quelle che fanno fatica a coricarsi la sera ad orari decenti. Eppure, se le tue giornate sono ricche di impegni e la famiglia ti assorbe tante energie, è facile far tardi. E, soprattutto, svegliarsi la mattina dopo con due occhiaie vistose e una dose di stanchezza che manco due caffè sarebbero in grado di contrastare. Come fare allora? Ecco alcuni suggerimenti di seguito che potrebbero aiutarti molto a ritrovare la giusta sintonia con Morfeo. Cosa succede se non si dorme la notte? Trascorrere una notte insonne può capire a chiunque. E le cause possono essere le più diverse, Come la troppa stanchezza, le preoccupazioni o una mole di impegni eccessiva. Eppure, la mancanza di sonno è una situazione che richiede una certa attenzione. Se viene protratta per troppo tempo, ... Leggi su mammashoponline (Di domenica 2 gennaio 2022) è uno dei desideri che accomuna moltissime persone. In particolare modo quelle che fanno fatica a coricarsi la sera ad orari decenti. Eppure, se le tue giornate sono ricche di impegni e la famiglia ti assorbe tante energie, è facile far tardi. E, soprattutto, svegliarsi la mattina dopo con due occhiaie vistose e una dose di stanchezza che manco due caffè sarebbero in grado di contrastare.fare allora? Ecco alcuni suggerimenti di seguito che potrebbero aiutarti molto a ritrovare la giusta sintonia con Morfeo. Cosa succede se non si dorme la notte? Trascorrere una notte insonne può capire a chiunque. E le cause possono essere le più diverse,la troppa stanchezza, le preoccupazioni o una mole di impegni eccessiva. Eppure, la mancanza di sonno è una situazione che richiede una certa attenzione. Se viene protratta per troppo tempo, ...

Advertising

oriana75 : @Penombra_90 Addormentarsi vedendo il film, come è buona regola - Moremore120813 : @a_meluzzi La Sua voce risuona lieve come la favola della buonanotte sussurrata a quel bimbo che vorrebbe addorment… - MrTrap26128460 : Credo sia affascinante tornare a casa alle 6,30 del mattino cercare di addormentarsi e dormi…ah no c’è lollo Trapan… - AscaniTobia : @apellizz66 Augurissimi ancora Una persona sveglia ed intelligente come te non si può addormentarsi neanche quando dorme - Frances19369095 : RT @Alike75597424: Un cuore arrivato poco prima di mezzanotte, come fosse l'ultimo pensiero prima di addormentarsi ?? -