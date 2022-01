CNN Travel | “Napoli tra le migliori destinazioni turistiche 2022”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è tempo fino al 16 gennaio per visitare la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità“, artista citato nella newsletter settimanale della CNNin cui la città diè inserita tra leassolutamente da non perdere del nuovo anno. Nella speciale classifica di Capodanno della CNNcon “il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità italiana” è l’unica città italiana che compare accanto ad altreinternazionali: le isole Antigua e Barbuda, l’arcipelago Palau, la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune città europee come Valencia, Digione, Oslo e poi i grandi parchi e le riserve naturali. Tra i ...

incorona , inserendo il capoluogo della Campania fra le mete turistiche "da non perdere" per ... "Ma perch andare adesso? - scrive la- . Perch Napoli è in piena espansione. Il centro storico ...C'è tempo fino al 16 gennaio per visitare la mostra 'Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità', artista citato nella newsletter settimanale dellain cui la città di Napoli è inserita tra le destinazioni turistiche assolutamente da non perdere del nuovo anno. Nella speciale classifica di Capodanno della, Napoli con 'il suo ...(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - C'è tempo fino al 16 gennaio per visitare la mostra "Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità", artista citato nella newsletter settimanale della CNN Travel in cui la c ...Nella newsletter della Cnn Travel la città di Napoli è inserita tra le destinazioni turistiche assolutamente da non perdere del nuovo anno.