Chi è e cosa fa nella vita la moglie di Nek, Filippo Neviani? (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ la moglie di Nek dal 2006, ma non tutti sanno chi è e cosa fa nella vita la donna che ha ispirato i brani di maggior successo dell’artista. Tra le star della musica italiana più amate, Nek ha costruito una carriera molto solida con canzoni capaci di restare nel cuore della gente a dispetto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ ladi Nek dal 2006, ma non tutti sanno chi è efala donna che ha ispirato i brani di maggior successo dell’artista. Tra le star della musica italiana più amate, Nek ha costruito una carriera molto solida con canzoni capaci di restare nel cuore della gente a dispetto L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mariocalabresi : “Cosa avremmo dato, nei giorni delle bare di Bergamo, per avere un vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno conseg… - MarioManca : «Cosa avremmo dato per avere i vaccini quando le bare erano trasportate dai mezzi militari. Sprecare questa possibi… - mauroberruto : “Cosa avremmo dato, in quei giorni, per avere il vaccini? La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima… - etica_morale : RT @DonPompei: Cosa ci aspetta nel 2022? Presumibilmente qualcosa di simile a questo straordinario pensiero di Giovanni Falcone: “Chi tace… - chicco_1990 : RT @dionisia_app: ?????? VERAMENTE ANCORA NON AVETE CAPITO COSA STA ACCADENDO?? FILE ALLE MENSE DEI POVERI SI STANNO ALLUNGANDO DI ITALIANI, S… -