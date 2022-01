Casey Stoner su Marquez: “Impossibile immaginare cosa stia passando” (Di domenica 2 gennaio 2022) Casey Stoner ha parlato ai microfoni di Motorsport-Total e si è espresso in merito alla delicata questione riguardante Marc Marquez. Lo spagnolo di Honda è infatti alle prese con un infortunio che lo tiene fuori da tanto tempo. La diplopia ha infatti portato a un’assenza dalle piste nell’ultima parte di questa stagione. Anche Stoner ha vissuto nella sua carriera problematiche fisiche che non gli hanno consentito di essere al meglio nelle varie competizioni di MotoGP. Ecco le sue parole. Casey Stroner e l’infortunio di Marquez Ecco cosa ha detto ai microfoni di Motorsport-Total Casey Stoner, parlando di quelli che sono stati i problemi della sua carriera: “Gli infortuni fanno parte delle corse, ma penso che sia stato facile per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)ha parlato ai microfoni di Motorsport-Total e si è espresso in merito alla delicata questione riguardante Marc. Lo spagnolo di Honda è infatti alle prese con un infortunio che lo tiene fuori da tanto tempo. La diplopia ha infatti portato a un’assenza dalle piste nell’ultima parte di questa stagione. Ancheha vissuto nella sua carriera problematiche fisiche che non gli hanno consentito di essere al meglio nelle varie competizioni di MotoGP. Ecco le sue parole.Stroner e l’infortunio diEccoha detto ai microfoni di Motorsport-Total, parlando di quelli che sono stati i problemi della sua carriera: “Gli infortuni fanno parte delle corse, ma penso che sia stato facile per ...

Advertising

automotorinews : ?? Casey #Stoner sulla condizione fisica di Marc #Marquez #MotoGP - sportal_it : MotoGp, Casey Stoner schietto su Marc Marquez: 'Due grandi ostacoli' - ma1cord : Parliamo un po’ del povero Casey Stoner che si è ritirato dalle corse a 26 anni e da allora vive sparando a zero su Valentino - zazoomblog : MotoGP Casey Stoner: “Marc Marquez ha bisogno di tempo per tornare in forma” - #MotoGP #Casey #Stoner: #“Marc - infoitsport : Ducati: Pecco Bagnaia sincero su Casey Stoner -