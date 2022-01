William e Harry, è finita tra loro? Il linguaggio del corpo parla chiaro (Di sabato 1 gennaio 2022) Fin dalla tenera età, i due fratelli William e Harry sono sempre apparsi molto uniti. Un legame ulteriormente rafforzato dalla tragedia che li ha colpiti quando erano ancora entrambi giovanissimi, ovvero la perdita della loro amata madre, Lady Diana, deceduta in seguito allo schianto nel Tunnel dell’Alma, a Parigi, nel 1997. Tuttavia, stando a quanto affermato da un’esperta di linguaggio del corpo al Daily Star, il rapporto tra William e Harry apparirebbe ormai molto cambiato. L’amicizia tra i due principi avrebbe cominciato a rovinarsi dopo la scelta di Harry di trasferirsi in California assieme a sua moglie, Meghan Markle, nel marzo 2020. LEGGI ANCHE => Terrorizzata dal tour di William e Kate: cosa ha spinto l’ex ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 gennaio 2022) Fin dalla tenera età, i due fratellisono sempre apparsi molto uniti. Un legame ulteriormente rafforzato dalla tragedia che li ha colpiti quando erano ancora entrambi giovanissimi, ovvero la perdita dellaamata madre, Lady Diana, deceduta in seguito allo schianto nel Tunnel dell’Alma, a Parigi, nel 1997. Tuttavia, stando a quanto affermato da un’esperta didelal Daily Star, il rapporto traapparirebbe ormai molto cambiato. L’amicizia tra i due principi avrebbe cominciato a rovinarsi dopo la scelta didi trasferirsi in California assieme a sua moglie, Meghan Markle, nel marzo 2020. LEGGI ANCHE => Terrorizzata dal tour die Kate: cosa ha spinto l’ex ...

