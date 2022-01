Riforma pensioni | l’editoriale di Cazzola | ‘Il 2022 comincia con una buona notizia’

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ringraziamo Il Professor Giulianoper questo interessante editoriale che mette in risalto alcuni spunti di riflessione relativamente alla decisione della commissione istituzionale di non dividere la spesa assistenziale da quella previdenziale, per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che ieri abbiamo intervistato, le conclusioni a cui é giunta la Commissione sono ‘imbarazzanti e segnano il fallimento nell’assolvere al compito assegnatole dal Parlamento“, mentre per il Prof, giusvalorista, grazie a questa decisione ‘Ilcon unanotizia‘. Ecco le sue considerazioni in questo elaborato scritto in esclusiva per il nostro sito., ultime oggi 2 gennaio:...