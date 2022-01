LIVE Dakar 2022, prima tappa in DIRETTA: Sanders trionfa tra le moto, Petrucci 23°. Partite le prime auto (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.45 auto – Le auto sono nel mezzo del loro sforzo, a breve ci saranno i primi arrivi. 08.40 moto – L’australiano Daniel Sanders ha vinto il prologo di 19 km tra le moto. L’alfiere del GasGas Team si è imposto con 1? di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 1’55” sul botswano Ross Branch (Yamaha). Il nostro Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) ha chiuso al 23mo posto con un ritardo di 7’30”. 08.20 auto – Le prime vetture sono ancora attese al primo intermedio. 08.15 moto – Situazione ormai cristallizzata tra le moto. L’australiano Sanders è al comando col tempo di 55’30”. L’alfiere della Gas Gas precede il cileno ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.45– Lesono nel mezzo del loro sforzo, a breve ci saranno i primi arrivi. 08.40– L’australiano Danielha vinto il prologo di 19 km tra le. L’alfiere del GasGas Team si è imposto con 1? di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 1’55” sul botswano Ross Branch (Yamaha). Il nostro Danilo(Tech 3 KTM) ha chiuso al 23mo posto con un ritardo di 7’30”. 08.20– Levetture sono ancora attese al primo intermedio. 08.15– Situazione ormai cristallizzata tra le. L’australianoè al comando col tempo di 55’30”. L’alfiere della Gas Gas precede il cileno ...

