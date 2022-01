Keats | vorrei abbandonare tutto all’istante…

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 2 gennaio 2022) «Oggi non avevo nulla di particolare da dirti – scrivea Fanny Brawne – ma siccome non volevo che ci fossero interruzioni nella nostra corrispondenza (che in futuro intendo offrire a Murray), ecco che scrivo qualcosa! Dio ti benedica, amore mio!». John Murray, editore, era nella redazione della odiosa «Quarterly Review» che aveva stroncato rudemente il suo Endimione – «… versi scritti per caso».scherzava, ma oggi soppesando la ricchezza imprevedibile di questa corrispondenza a cura di Alessandro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.