Fiorentina | testa all’Udinese con l’incubo Covid | le ultime

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare la gara contro l'Udinese: anche i sudamericani sono tornati a lavoro dopo qualche ora di permesso. I viola sono già all'opera e prosegue la preparazione alla sfida di campionato contro l'Udinese di giovedì sera. Italiano continua a lavorare e nelle ultime ore ha ritrovato anche i calciatori che hanno passato qualche giorno di vacanza in Sudamerica, tra cui Torreira, vero protagonista della prima metà di stagione insieme a Vlahovic. INCOGNITA POSITIVI – La ricrescita dei contagi sta creando tanti grattacapi agli allenatori e anche Italiano teme che al calciatore positivo (quasi certamente Sottil) possano aggiungersi ulteriori pedine vista la complicata situazione. IKONÈ – Ha iniziato il suo cammino con la maglia della Fiorentina anche il nuovo acquisto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina testa La Coppa d'Africa deciderà la Serie A: tutti i risvolti ... che in poco meno di due settimane sopravanza prendendosi la testa, e l'Atalanta poi supera il ... Dietro, arriva di fretta la Fiorentina, che sembra aver trovato nella linfa Italiano qualcosa d'...

Italia, Mancini è il migliore c.t. al mondo: ecco perché andremo ai Mondiali ... forzando i tempi con una deroga dalle mille polemiche, il ruolo di allenatore alla Fiorentina. Da ... è diventato più soave e paziente , non perde mai la testa e sa portare i giocatori dalla sua parte. ...

Pagina 3 | Speciale calciomercato 2022, gli affari squadra per squadra: una punta per la Juve Chi arriva: Dopo aver già messo a segno il colpo- Ikoné (15 milioni al Lille con bonus e il 15% sulla futura rivendita, 5 anni di contratto) i viola sono alla ricerca di un vice- Vlahovic: il profilo ...

