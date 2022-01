Droga | Al Qaeda | migranti | cosa succede in Sudamerica

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 gennaio 2022) di Paolo Manzo La struttura finanziaria di Alha una struttura oliata e molto attiva in America Latina, in particolare in Brasile. Lo ha dimostrato l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Usa che mercoledì ha identificato come agenti della rete terroristica in Sud America Ahmad Al-Khatib, un egiziano di 52 anni residente a San Paolo; Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, anche lui egiziano, 38 anni e residente in Brasile dal 2015; e Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd, siriano di 48 anni. Attraverso società di facciata questi tre uomini hanno raccolto e riciclato denaro per finanziare le attività terroristiche di Al. I 3 agenti che lavorano a San Paolo per la rete di Alerano legati a Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, uno dei più ricercati dall’FBI. Il Brasile è un centro di attrazione per le ...