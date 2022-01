Covid, Walter Nudo positivo elenca sui social gli integratori per guarire: «C’è un sistema padrone che comanda» – Il video (Di sabato 1 gennaio 2022) Qualche mese fa parlava di «sistema padrone che comanda» e di «palle raccontate», accostando l’immagine dell’attentato dell’11 settembre alle Torri gemelle con quella del vaccino anti Covid. Oggi l’attore Walter Nudo, 234mila followers su Instagram, altrettanti su Facebook, si trova in quarantena, contagiato dal virus insieme alla compagna. Il racconto delle giornate in isolamento condiviso sui social ancora una volta segue la scia dei segnali di scetticismo che mesi fa l’attore aveva espresso nei confronti delle cure contro Sars-Cov-2 proposte dalla medicina. E così tra una ricetta di cucina e un allenamento, Nudo parla della sua guarigione da Covid-19 elencando una sfilza di integratori con tanto di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Qualche mese fa parlava di «che» e di «palle raccontate», accostando l’immagine dell’attentato dell’11 settembre alle Torri gemelle con quella del vaccino anti. Oggi l’attore, 234mila followers su Instagram, altrettanti su Facebook, si trova in quarantena, contagiato dal virus insieme alla compagna. Il racconto delle giornate in isolamento condiviso suiancora una volta segue la scia dei segnali di scetticismo che mesi fa l’attore aveva espresso nei confronti delle cure contro Sars-Cov-2 proposte dalla medicina. E così tra una ricetta di cucina e un allenamento,parla della sua guarigione da-19ndo una sfilza dicon tanto di ...

