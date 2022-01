Botti di Capodanno | centinaia di feriti in tutta Italia | ustionato anche un bimbo di 21 mesi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Roma – Sono 9 le persone ferite per lo scoppio dei “” di2022 tra Napoli e provincia. Quattro le persone ferite in città, due delle quali sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Vecchio Pellegrini e una al Fatebenefratelli; in provincia una persona è stata portata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore. Due i casi più gravi: il primo è quello del 40enne srilankese ferito da un colpo di arma da fuoco al petto dopo essere uscito dalla propria abitazione, nel quartiere Montecalvario, probabilmente da un proiettile vagante in ricaduta al suolo; il secondo è quello di una donna di 53 anni che ha riportato ferite agli occhi ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli. Gli altri 7 che hanno riportato ferite sono stati dimessi. Un fuoco d’artificio ha inoltre causato un incendio ...

ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - StefanoGuerrera : ma poi possiamo dirlo che i botti di capodanno sono proprio da sfigati? - gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - sheva19821 : Da napoletano, uno dei meme che l'hanno scorso a seguito dei botti di Capodanno, più mi ha fatto ridere è il seguen… - cronachecampane : Botti di Capodanno a Napoli: incendio alle Case Nuove, illeso 66enne #casenuove #cronacanapoli #incendio #Napoli -

E' di quattordici feriti in totale, al momento, il bilancio complessivo della notte diin Campania. Dati in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Nove feriti si registrano tra Napoli e provincia, quattro nel capoluogo e cinque nel resto dell'area napoletana. Tre ...Stava scappando per cercare rifugio, probabilmente in concomitanza con idi. Così un cane è rimasto incastrato tra le sbarre di una balconata. Sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, a liberare l'animale ancora spaventato. Continua ...Al netto dell'episodio registrato a Chinatown, che per fortuna non ha avuto conseguenze su chi ha assistito, quella di capodanno 2021 è stata una notte tranquilla. La notte di San Silvestro a Milano è ...A Verona il 2022 è iniziato con una notizia buona ed una cattiva. Quella buona è che nessuno è finito al Pronto Soccorso a causa dei botti. Meglio così. I medici e gli infermieri degli ospedali in que ...