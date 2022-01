Ascolti tv Capodanno, chi ha vinto: Rai o Mediaset? Nessuno poteva immaginarlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Anche a Capodanno c’è stata la solita sfida degli Ascolti tv. Rai e Mediaset hanno messo in campo le loro armi migliori. I risultati non sono affatto scontati. La sfida agli Ascolti tv Capodanno 31 dicembre 2021 non va mai in vacanza. Rai e Mediaset si sono sfidati ad armi pari. L’emittente nazionale ha puntato più sui classici mentre Mediaset ha unito le due cose. Insomma, la sfida è stata davvero interessante e caratterizzata anche da colpi di scena. Pensiamo all’improvvisa cover di “Zitti e Buoni” targata Cugini di Campagna. Cosa del tutto inattesa che ha scombussolato i piani di Amadeus. Dall’altra sponda, invece, tutto è filato come da programma. Come sappiamo, Ascolti e share sono sempre all’ordine del giorno per qualsiasi ... Leggi su chenews (Di sabato 1 gennaio 2022) Anche ac’è stata la solita sfida deglitv. Rai ehanno messo in campo le loro armi migliori. I risultati non sono affatto scontati. La sfida aglitv31 dicembre 2021 non va mai in vacanza. Rai esi sono sfidati ad armi pari. L’emittente nazionale ha puntato più sui classici mentreha unito le due cose. Insomma, la sfida è stata davvero interessante e caratterizzata anche da colpi di scena. Pensiamo all’improvvisa cover di “Zitti e Buoni” targata Cugini di Campagna. Cosa del tutto inattesa che ha scombussolato i piani di Amadeus. Dall’altra sponda, invece, tutto è filato come da programma. Come sappiamo,e share sono sempre all’ordine del giorno per qualsiasi ...

