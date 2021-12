Una luce dal Sudafrica: l'ondata Omicron rallenta, via coprifuoco e restrizioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) La tempesta è passata, e sembra non aver fatto grandi danni. L’ondata di Omicron che ha colpito il Sudafrica ha probabilmente raggiunto e superato il suo picco, senza un aumento significativo dei decessi. Lo afferma il governo Sudafricano in un comunicato in cui annuncia anche un progressivo allentamento delle restrizioni, a partire dal coprifuoco. Intanto, sottolinea il New York Times, alcuni scienziati si affrettano a prevedere che lo scenario Omicron-Sudafricano potrebbe ripetersi altrove. Secondo il governo di Johannesburg, le infezioni sono diminuite di quasi il 30% la scorsa settimana rispetto ai sette giorni precedenti (passando da 127.753 a 89.781). Sono calati anche i ricoveri ospedalieri in otto delle nove province. E durante il picco è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) La tempesta è passata, e sembra non aver fatto grandi danni. L’diche ha colpito ilha probabilmente raggiunto e superato il suo picco, senza un aumento significativo dei decessi. Lo afferma il governono in un comunicato in cui annuncia anche un progressivo allentamento delle, a partire dal. Intanto, sottolinea il New York Times, alcuni scienziati si affrettano a prevedere che lo scenariono potrebbe ripetersi altrove. Secondo il governo di Johannesburg, le infezioni sono diminuite di quasi il 30% la scorsa settimana rispetto ai sette giorni precedenti (passando da 127.753 a 89.781). Sono calati anche i ricoveri ospedalieri in otto delle nove province. E durante il picco è ...

matteosalvinimi : Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sul tema caro-bollette lu… - Pontifex_it : Stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli… - Roberto_Fico : Le prerogative e i poteri delle commissioni parlamentari d'inchiesta sono definiti dalla nostra #Costituzione. La… - AsoUnZariot : RT @matteosalvinimi: Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce… - Andrea94568144 : RT @matteosalvinimi: Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce… -