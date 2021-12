Un presidio contro Berlusconi al Quirinale, “sperando che non sia follia” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mi sembra di essere il protagonista di quel successo di Battisti: “Ancora Tu? Ma non dovevamo vederci più? In effetti è perlomeno paradossale, a 9 anni dall’ultimo presidio importante del Popolo Viola, quando la Cassazione certificò la condanna definitiva di Silvio Berlusconi, dover convocare ancora le e gli attivisti/e per un presidio per sancire che anche solo il pensiero di sentirlo nominare come candidato al Quirinale è quanto di più lontano che un Paese civile e democratico possa aspettarsi. Ma invece siamo ancora qui, a chiedere che il 4 gennaio, a Roma, piazza Santi Apostoli, dalle 17 in poi, ci si ritrovi in un presidio resiliente e resistente. Una iniziativa che vorrebbe servire a mettere sul “chi va la” chi sarà chiamato dal presidente della Camera Fico a votare il, o meglio la, presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mi sembra di essere il protagonista di quel successo di Battisti: “Ancora Tu? Ma non dovevamo vederci più? In effetti è perlomeno paradossale, a 9 anni dall’ultimoimportante del Popolo Viola, quando la Cassazione certificò la condanna definitiva di Silvio, dover convocare ancora le e gli attivisti/e per unper sancire che anche solo il pensiero di sentirlo nominare come candidato alè quanto di più lontano che un Paese civile e democratico possa aspettarsi. Ma invece siamo ancora qui, a chiedere che il 4 gennaio, a Roma, piazza Santi Apostoli, dalle 17 in poi, ci si ritrovi in unresiliente e resistente. Una iniziativa che vorrebbe servire a mettere sul “chi va la” chi sarà chiamato dal presidente della Camera Fico a votare il, o meglio la, presidente ...

