Un anno di dolorosi addii: i lutti nel mondo dello spettacolo nel 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ogni anno il 31 dicembre, si fanno i conti con quello che è stato, con le gioie ma anche con i dolori che l’anno ha portato. Bilanci, propositi ma anche dolori. Gli addii, i lutti vissuti, il dolore che ha colpito tantissime famiglie. Il 2021 ha visto morire in tutto il mondo milioni di persone a causa del covid 19. Poi ci sono gli addii che fanno più parlare, quelli delle persone note, delle celebrità. Chi ci ha lasciato per via dell’età, chi è morto drammaticamente, chi è venuto a mancare a causa di una brutta malattia. Anche il 2021 ci ha portato via persone care, famose o meno famose. Da Lina Wertmuller alla grandissima Raffaella Carrà, passando per Franco Battiato, Milva, Chick Corea e Carla Fracci. L’Italia e il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ogniil 31 dicembre, si fi conti con quello che è stato, con le gioie ma anche con i dolori che l’ha portato. Bilanci, propositi ma anche dolori. Gli, ivissuti, il dolore che ha colpito tantissime famiglie. Ilha visto morire in tutto ilmilioni di persone a causa del covid 19. Poi ci sono gliche fpiù parlare, quelli delle persone note, delle celebrità. Chi ci ha lasciato per via dell’età, chi è morto drammaticamente, chi è venuto a mancare a causa di una brutta malattia. Anche ilci ha portato via persone care, famose o meno famose. Da Lina Wertmuller alla grandissima Raffaella Carrà, passando per Franco Battiato, Milva, Chick Corea e Carla Fracci. L’Italia e il ...

