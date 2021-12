Tuchel, che bordata a Lukaku! Avete letto? (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Sono sorpreso perché non lo vedo infelice, parleremo con lui lontano dai riflettori”. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal Romelu Lukaku durante un’intervista a Sky Sport: Thomas Tuchel “Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, è ovvio. Le sue parole fanno rumore, un rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo che venga trasformato in più di quanto ci sia in realtà. È facile prendere delle frasi fuori dal contesto, accorciarle e fare dei titoli per poi rendersi conto che la realtà non è poi così male. Ci prenderemo del tempo per capire cosa sta succedendo perché quelle parole non riflettono il lavoro quotidiano, l’atteggiamento e il comportamento che Lukaku mostra quotidianamente qui a Cobham.” SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Sono sorpreso perché non lo vedo infelice, parleremo con lui lontano dai rifri”. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Thomasha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal Romelu Lukaku durante un’intervista a Sky Sport: Thomas“Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, è ovvio. Le sue parole fanno rumore, un rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo che venga trasformato in più di quanto ci sia in realtà. È facile prendere delle frasi fuori dal contesto, accorciarle e fare dei titoli per poi rendersi conto che la realtà non è poi così male. Ci prenderemo del tempo per capire cosa sta succedendo perché quelle parole non rifno il lavoro quotidiano, l’atteggiamento e il comportamento che Lukaku mostra quotidianamente qui a Cobham.” SANTO ROMEO

Advertising

BisottoGiorgio : Chelsea, Tuchel: 'Non mi sono piaciute le parole di Lukaku, creano problemi'….pensa che contenti che eravamo noi qu… - Godfred_Ak : RT @LucaBendoni: #Chelsea, #Tuchel: 'Non siamo qui per leggere i titoli. Possiamo prenderci il tempo per cercare di capire cosa sta succede… - 4Harrier : @goyourownwayx Ieri sera alcuni tifosi del Chelsea hanno fatto uno spazio Alcuni lo giustificavano, la maggior part… - vivoperlinter : Le parole del tecnico del #Chelsea - fagiuolismo : Lukaku ha fatto ste dichiarazioni così quando sarà messo in panchina nei prossimi big match i giornali parleranno d… -