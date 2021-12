Salernitana | fine 2021 col fiato sospeso | 4 proposte sul tavolo | ma

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il futuro dellaè legato ad una comunicazione ufficiale in merito all'eventuale accettazione di una dellegiunte ai trustee per l'acquisizione delle partecipazioni societarie ...

Spettatori dirigenti, allenatori, calciatori ed impiegati del club e naturalmente i tifosi, tutti desiderosi di capire quale sarà il futuro della. Unanno vissuto tra voci, puntuali ...Dalla montagna al mare, con il lieto: un cerbiatto che nuota al largo di Civitanova , ... Per il calcio, da segnalare la cavalcata di mister Fabrizio Castori alla guida della, riportata ...Maratona dei trustee in videoconferenza nell'ultimo giorno utile per salvare la serie A. Nessuna comunicazione ufficiale. La proposta più solida al momento sembra quella di un fondo .... Spettatori di ...Mentre ci si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, sempre con le massime cautele visto l’epidemia in corso, i tifosi della Salernitana hanno ancora una volta espresso tutto il loro malcontent ...