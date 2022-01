Questa sera il discorso di Mattarella. E i partiti sperano. Molto difficilmente il Presidente si presterà a un bis come Napolitano. Spazio invece ai temi del Covid e lavoro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Orecchie più aperte che mai Questa sera per ascoltare quello che dovrebbe essere l’ultimo discorso alla nazione del Presidente Sergio Mattarella. Nel suo tradizionale intervento di fine anno il Capo dello Stato potrebbe aprire qualche spiraglio a una rielezione, che in caso di disponibilità risulterebbe pressoché plebiscitaria. Nel testo dell’ultimo appuntamento televisivo con gli italiani prevarrebbero però le preoccupazioni per l’emergenza Covid e la crisi occupazionale di diverse realtà economiche messe in ginocchio dalla pandemia. Il momento è indiscutibilmente grave e il Capo dello Stato è ben consapevole del pressing dei partiti per dare stabilità al quadro politico proprio cristallizzando l’equilibrio politico garantito dall’attuale inquilino del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Orecchie più aperte che maiper ascoltare quello che dovrebbe essere l’ultimoalla nazione delSergio. Nel suo tradizionale intervento di fine anno il Capo dello Stato potrebbe aprire qualche spiraglio a una rielezione, che in caso di disponibilità risulterebbe pressoché plebiscitaria. Nel testo dell’ultimo appuntamento televisivo con gli italiani prevarrebbero però le preoccupazioni per l’emergenzae la crisi occupazionale di diverse realtà economiche messe in ginocchio dalla pandemia. Il momento è indiscutibilmente grave e il Capo dello Stato è ben consapevole del pressing deiper dare stabilità al quadro politico proprio cristallizzando l’equilibrio politico garantito dall’attuale inquilino del ...

Advertising

RaiUno : Questa sera dalle 21.00, in diretta da Terni, Amadeus con #LannoCheVerrà ci accompagnerà verso il nuovo anno e come… - elenabonetti : “Unità istituzionale e unità morale sono le due espressioni di quel che ci tiene insieme, di ciò su cui si fonda la… - ParcoColosseo : ? Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno si guarda ciò che è stato per immaginare ciò che sarà. Allora questa ser… - VercesiStefania : RT @iltrumpo: Caro virus ti schivo così vivo ancora un po’ E siccome son vaccinato Più forte ti schiverò Da quando sei uscito C’è una gro… - e3b4ca3d0921414 : @rudi_de_fanti ¡Que se mejore pronto! Buon anno a lei e ai tre miciastri. I miei sono in letargo al caldo. Ale in c… -