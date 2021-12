Paolo Calissano, l’attore romano trovato morto in casa: ucciso da un mix di psicofarmaci (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Roma nord, nella tarda serata di ieri. Accanto al suo corpo numerose scatolette di psicofarmaci. E’ morto così l’attore Paolo Calissano, volto arcinoto di fiction e serie televisive di successo. A rinvenire il cadavere sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118, intervenuti presso l’abitazione dell’attore dopo una segnalazione (non si sa se anonima) arrivata al 112. Calissano, che aveva 54 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe stato causato proprio per un abuso di psicofarmaci. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo hannosenza vita nella suadi Roma nord, nella tarda serata di ieri. Accanto al suo corpo numerose scatolette di. E’così, volto arcinoto di fiction e serie televisive di successo. A rinvenire il cadavere sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118, intervenuti presso l’abitazione deldopo una segnalazione (non si sa se anonima) arrivata al 112., che aveva 54 anni, è statosenza vita nel suo letto. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe stato causato proprio per un abuso di. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per ...

