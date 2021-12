Napoli, non si arrestano i contagi: Elmas e Malcuit positivi al covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFinale di anno solare a dir poco agitato quello che sta vivendo il calcio Napoli. Come se non bastasse la vicenda Insigne e il braccio di ferro tra la società partenopea e la Nigeria per Victor Osimhen (tra l’altro risultato positivo al coronavirus), tiene banco la questione che, giorno dopo giorno, sta riguardando il contagio di gran parte della rosa azzurra. Ieri pomeriggio Kevin Malcuit, in tarda serata Eljif Elmas. Due perdite importanti in casa azzurra, viste le assenze di Mario Rui per squalifica e di Hirving Lozano, anch’egli positivo al covid. La sfida dello Juventus Stadium è ormai alle porte, ma è evidentemente che parlare di preparazione del match da parte di mister Spalletti appare davvero un paradosso. Situazione in evoluzione giorno dopo giorno L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFinale di anno solare a dir poco agitato quello che sta vivendo il calcio. Come se non bastasse la vicenda Insigne e il braccio di ferro tra la società partenopea e la Nigeria per Victor Osimhen (tra l’altro risultato positivo al coronavirus), tiene banco la questione che, giorno dopo giorno, sta riguardando ilo di gran parte della rosa azzurra. Ieri pomeriggio Kevin, in tarda serata Eljif. Due perdite importanti in casa azzurra, viste le assenze di Mario Rui per squalifica e di Hirving Lozano, anch’egli positivo al. La sfida dello Juventus Stadium è ormai alle porte, ma è evidentemente che parlare di preparazione del match da parte di mister Spalletti appare davvero un paradosso. Situazione in evoluzione giorno dopo giorno L'articolo ...

