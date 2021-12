Lukaku torna all’Inter? Marotta ci prova: le condizioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lukaku torna all’Inter? Nelle ultime ore le sue dichiarazioni hanno scatenato la nostalgia nei cuori dei tifosi nerazzurri. La storia attuale di Romelu Lukaku si può definire come un’appassionante serie tv, iniziata con l’amore per l’Inter, rovinato poi da una fidanzata all’apparenza più bella, il Chelsea, colpevole di aver prima sedotto e poi trascurato il gigante di Anversa. Lukaku, Inter, ChelseaLukaku, ai microfoni di Matteo Barzaghi a Sky, ha dichiarato di avere ancora i colori nerazzurri incisi sulla pelle. La speranza per l’attuale numero 9 del Chelsea è quella di ritornare all’Inter nei prossimi anni per provare a vincere ancora dei titoli. All’atto pratico però, come spiega la Gazzetta dello Sport, riportare il belga ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021)? Nelle ultime ore le sue dichiarazioni hanno scatenato la nostalgia nei cuori dei tifosi nerazzurri. La storia attuale di Romelusi può definire come un’appassionante serie tv, iniziata con l’amore per l’Inter, rovinato poi da una fidanzata all’apparenza più bella, il Chelsea, colpevole di aver prima sedotto e poi trascurato il gigante di Anversa., Inter, Chelsea, ai microfoni di Matteo Barzaghi a Sky, ha dichiarato di avere ancora i colori nerazzurri incisi sulla pelle. La speranza per l’attuale numero 9 del Chelsea è quella di rirenei prossimi anni perre a vincere ancora dei titoli. All’atto pratico però, come spiega la Gazzetta dello Sport, riportare il belga ...

