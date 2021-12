LIVE Tour de Ski, mass start tl Oberstdorf in DIRETTA: Diggins vince la 10 km femminile e si riprende la vetta della graduatoria! (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 16.00 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 15.59 Così le italiane: 26ma Caterina Ganz a 2’32”, 33ma Lucia Scardoni a 2’56”, 44ma Anna Comarella a 3’25”, 55ma Cristina Pittin a 4’19”, 56ma Martina Di Centa a 4’39”, 63ma Greta Laurent a 6’18”. Sono 66 le atlete ancora in gara. 15.58 La classifica del Tour de Ski vede al comando la statunitense Jessie Diggins in 51’44” con 13? sulla finlandese Niskanen e 14? sulla russa Natalia Nepryaeva. 15.56 Così le italiane: 36ma Caterina Ganz a 59?3, 38ma Lucia Scardoni a 1’00?8, 45ma Anna Comarella a 1’26?0, 50ma Cristina Pittin a 1’37?5, 58ma Martina Di Centa a ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 16.00 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 15.59 Così le italiane: 26ma Caterina Ganz a 2’32”, 33ma Lucia Scardoni a 2’56”, 44ma Anna Comarella a 3’25”, 55ma Cristina Pittin a 4’19”, 56ma Martina Di Centa a 4’39”, 63ma Greta Laurent a 6’18”. Sono 66 le atlete ancora in gara. 15.58 La classifica delde Ski vede al comando la statunitense Jessiein 51’44” con 13? sulla finlandese Niskanen e 14? sulla russa Natalia Nepryaeva. 15.56 Così le italiane: 36ma Caterina Ganz a 59?3, 38ma Lucia Scardoni a 1’00?8, 45ma Anna Comarella a 1’26?0, 50ma Cristina Pittin a 1’37?5, 58ma Martina Di Centa a ...

