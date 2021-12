Letizia di Spagna, Leonor e la competizione spietata con Alexia d’Olanda (Di venerdì 31 dicembre 2021) Letizia di Spagna, mamma premurosa e attenta, ha dovuto lasciare andare la sua primogenita: da qualche tempo. Leonor studia infatti in Galles, all’United World College, che ospita anche altre Principesse d’Europa. Tra queste c’è Alexia d’Olanda, la secondogenita del Re Guglielmo Alessandro e Maxima non è destinata a ereditare il Trono, ma non sarà certo lontana dai tanti appuntamenti che rendono così ricca l’agenda di una Principessa. Leonor di Spagna, il percorso all’UWC Atlantic College La vita della Principessa Leonor è cambiata molto: la primogenita di Felipe e Letizia è passata dalle amorevoli cure della sua famiglia al clima competitivo del prestigioso college in Galles. Dopo una breve pausa – è rientrata in ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021)di, mamma premurosa e attenta, ha dovuto lasciare andare la sua primogenita: da qualche tempo.studia infatti in Galles, all’United World College, che ospita anche altre Principesse d’Europa. Tra queste c’è, la secondogenita del Re Guglielmo Alessandro e Maxima non è destinata a ereditare il Trono, ma non sarà certo lontana dai tanti appuntamenti che rendono così ricca l’agenda di una Principessa.di, il percorso all’UWC Atlantic College La vita della Principessaè cambiata molto: la primogenita di Felipe eè passata dalle amorevoli cure della sua famiglia al clima competitivo del prestigioso college in Galles. Dopo una breve pausa – è rientrata in ...

Advertising

Haarlem2217 : RT @ItalianStyle_it: Letizia di Spagna, qual è l’accessorio di cui non riesce a fare a meno - DiLei - ItalianStyle_it : Letizia di Spagna, qual è l’accessorio di cui non riesce a fare a meno - DiLei - Haarlem2217 : RT @ItalianStyle_it: Letizia di Spagna, qual è l’accessorio di cui non riesce a fare a meno - DiLei - ItalianStyle_it : Letizia di Spagna, qual è l’accessorio di cui non riesce a fare a meno - DiLei -