Inter | Dzeko | Cordaz e Satriano positivi al Covid

L'Inter ha comunicato la positività al Covid-19 di alcuni giocatori della rosa nerazzurra. Si tratta di Edin Dzeko, Alex Cordaz e Martin Satriano, che sono risultati positivi al test effettuato ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. Guai in vista dunque per Simone Inzaghi in preparazione della sfida contro il Bologna, visto che mancheranno un titolare, la sua riserva e uno dei portieri: "I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario", spiega il club nerazzurro.

