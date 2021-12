Incendi in Usa: decine di migliaia di persone evacuate (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono circa 30.0000 le persone evacuate giovedì 30 dicembre nelle città di Louisville e Superiore, nello stato del Colorado in Usa. A riportarlo è la Bbc, in relazione agli Incendi che stanno interessando la contea di Boulder, a nord di Denver. Una situazione per la quale si teme possano esserci anche morti e feriti. Nella zona è già stato dichiarato lo stato d'emergenza. Alla base del fenomeno di proporzioni storiche c'è la combinazione tra una grande siccità e i fortissimi venti che stanno interessando la zona. È emerso che, per effetto della spinta ricevuta, si siano rivelate in grado di percorrere la distanza di un campo di calcio (circa cento metri) in pochi secondi. Incendi in Colorado: si confida che i venti perdano intensità Il governatore Jared Polis, nelle parole riportate proprio dalla Bbc, ha sottolineato ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono circa 30.0000 legiovedì 30 dicembre nelle città di Louisville e Superiore, nello stato del Colorado in Usa. A riportarlo è la Bbc, in relazione agliche stanno interessando la contea di Boulder, a nord di Denver. Una situazione per la quale si teme possano esserci anche morti e feriti. Nella zona è già stato dichiarato lo stato d'emergenza. Alla base del fenomeno di proporzioni storiche c'è la combinazione tra una grande siccità e i fortissimi venti che stanno interessando la zona. È emerso che, per effetto della spinta ricevuta, si siano rivelate in grado di percorrere la distanza di un campo di calcio (circa cento metri) in pochi secondi.in Colorado: si confida che i venti perdano intensità Il governatore Jared Polis, nelle parole riportate proprio dalla Bbc, ha sottolineato ...

