Cyber e non solo. Così cambia il Viminale di Lamorgese (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra i tanti riassetti istituzionali avviati dal governo Draghi, uno riguarda il ministero chiave per la sicurezza degli italiani: il Viminale. Un Dpr pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma la riforma del dicastero guidato da Luciana Lamorgese. Al centro delle modifiche c’è il Dipartimento per la pubblica sicurezza (Dps), cioè il dipartimento titolare delle attività connesse alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica diretto dal capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Il decreto prevede l’istituzione della nuova “Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica”. Prevista già nel “Decreto rilancio” del maggio 2020, la direzione avrà tre funzioni. Da una parte si farà carico del “coordinamento e supporto centrale per le attivita? di polizia scientifica svolte dalla polizia di Stato”, dall’altra assumerà su ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra i tanti riassetti istituzionali avviati dal governo Draghi, uno riguarda il ministero chiave per la sicurezza degli italiani: il. Un Dpr pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma la riforma del dicastero guidato da Luciana. Al centro delle modifiche c’è il Dipartimento per la pubblica sicurezza (Dps), cioè il dipartimento titolare delle attività connesse alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica diretto dal capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Il decreto prevede l’istituzione della nuova “Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica”. Prevista già nel “Decreto rilancio” del maggio 2020, la direzione avrà tre funzioni. Da una parte si farà carico del “coordinamento e supporto centrale per le attivita? di polizia scientifica svolte dalla polizia di Stato”, dall’altra assumerà su ...

colpadeltempo : non vorrei dire ma quello potrebbe benissimo essere cyber-bullismo, non ci credo che provengono da donne adulte..… - cybersec_feeds : RT @MMonacelli_: Occorre mantenere alta l’attenzione sulla #cybersecurity. Con @GeneraliItalia non solo diffondiamo internamente una #cyber… - juankrlos20183 : RT @_Pink_sg: Clicca su questo link e' guarda il multi con la mia amica Arienne! Disponibile su @SuicideGirls Non sai cosa ti perdi!?? http… - cyber_sergeant : RT @Heisenberg_303: Mio fratello, 21 anni doppiodosato, con il raffreddore da 3 giorni, gli amici non lo vogliono alla festa di capodanno.… - cyber_sergeant : RT @IlariaBifarini: Daniela Martani in trend topic e bullizzata perché esprime un pensiero condivisibile: in Italia chi non si è vaccinato… -