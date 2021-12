Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 31 dicembre

Leggi su formatonews

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:in tv: Rai 2 e Rai 2 HD: Gli Aristogatti Per gli appassionati dei film d’animazione, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda, in prima serata, un classico di Walt Disney: “Gli Aristogatti”. Il film è ambientato nella Parigi dei primi del 900. Madame Adelaide, ricca, eccentrica ed elegante ex cantante lirica, decide di fare testamento e nomina eredi i suoi quattro gatti, mamma Duchessa ed i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. Lasuscita le invidie del maggiordomo di casa.in tv Italia 1 e Italia 1 HD: Pulp Fiction Per gli appassionati dei film ...