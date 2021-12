Quarantena, nuove regole in vigore da subito (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dovrebbero entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore, le nuove norme sulla Quarantena, che escludono l’isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. Scatterà subito, spiegano L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dovrebbero entrare inlo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore, lenorme sulla, che escludono l’isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. Scatterà, spiegano L'articolo

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - GiovaQuez : A prescindere dalle nuove misure che il CdM dovrebbe adottare, già oggi - e per tutta la durata dello stato di emer… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - Astolfo84 : RT @StefanoFeltri: +++ Caos tamponi, No-vax a piede libero e vaccinati in quarantena: 12 domande a Draghi e a Speranza +++ di @stanzaselva… - QPeriscopica : RT @DomaniGiornale: Gli italiani da nord a sud sono piombati in un peggior gorgo burocratico-sanitario, tra caos #tamponi, #novax liberi di… -