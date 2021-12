Paulo Sousa lascia la Polonia: è il nuovo tecnico del Flamengo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo i rumors di pochi giorni fa, adesso è ufficiale: Paulo Sousa lascia la Polonia. Il tecnico portoghese ha rescisso il contratto con la Federazione, pagando una penale di 300 mila euro, per allenare il Flamengo al quale si è legato mediante un biennale. Si chiude così un avventura durata un anno e mezzo, durante il quale la Nazionale ha ottenuto risultati pressochè deludenti: eliminazione nella fase a gironi di Euro 2020 con un solo punto conquistato, e secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 che vale il play off contro la Russia a marzo. Paulo Sousa lascia la Polonia: il comunicato “Paulo Sousa ha cessato di essere l’allenatore della nazionale polacca, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo i rumors di pochi giorni fa, adesso è ufficiale:la. Ilportoghese ha rescisso il contratto con la Federazione, pagando una penale di 300 mila euro, per allenare ilal quale si è legato mediante un biennale. Si chiude così un avventura durata un anno e mezzo, durante il quale la Nazionale ha ottenuto risultati pressochè deludenti: eliminazione nella fase a gironi di Euro 2020 con un solo punto conquistato, e secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 che vale il play off contro la Russia a marzo.la: il comunicato “ha cessato di essere l’allenatore della nazionale polacca, ...

