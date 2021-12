Juventus, stadi al 50%: sospesa vendita biglietti per Napoli, Udinese e Sampdoria (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Juventus ha sospeso ufficialmente la vendita dei biglietti per le sfide casalinghe con Napoli, Udinese e Sampdoria. La decisione del club bianconero arriva successivamente a quella della stessa portata espressa dalla Roma; il tutto in seguito alle direttive del Governo corrispondenti alla riduzione sino 50% della capienza degli stadi disponibile. Cambiamento repentino dopo il 75% precedentemente stabilito, a causa dell’impennata significativa dei contagi da Coronavirus in Italia. Ogni società italiana dovrà riorganizzarsi in base alle decisioni governative e delle autorità sanitaria, agendo con prudenza e richiedendo trasparenza sugli intenti. “In attesa di ulteriori chiarimenti in merito alla capienza degli stadi ridotta al 50%, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laha sospeso ufficialmente ladeiper le sfide casalinghe con. La decisione del club bianconero arriva successivamente a quella della stessa portata espressa dalla Roma; il tutto in seguito alle direttive del Governo corrispondenti alla riduzione sino 50% della capienza deglidisponibile. Cambiamento repentino dopo il 75% precedentemente stabilito, a causa dell’impennata significativa dei contagi da Coronavirus in Italia. Ogni società italiana dovrà riorganizzarsi in base alle decisioni governative e delle autorità sanitaria, agendo con prudenza e richiedendo trasparenza sugli intenti. “In attesa di ulteriori chiarimenti in merito alla capienza degliridotta al 50%, ...

