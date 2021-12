Guida TV: programmi di stasera, giovedì 30 dicembre 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 30.12.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 I Fratelli De Filippo Film RAI2 Show Dogs – Entriamo in scena Film RAI3 Rigoletto al Circo Massimo Opera RETE4 Domani è un altro giorno Film CANALE5 Caduta Libera campionissimi Game Show ITALIA1 Will Hunting – Genio Ribelle Film LA7 PiazzaPulita Speciale Attualità REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Machete Kills Film TV8 Spider-Man: un nuovo Universo Film NOVE Whitney Houston – Stella senza Cielo Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 dicembre 2021)aitv della prima serata di oggi,30.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 I Fratelli De Filippo Film RAI2 Show Dogs – Entriamo in scena Film RAI3 Rigoletto al Circo Massimo Opera RETE4 Domani è un altro giorno Film CANALE5 Caduta Libera campionissimi Game Show ITALIA1 Will Hunting – Genio Ribelle Film LA7 PiazzaPulita Speciale Attualità REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Machete Kills Film TV8 Spider-Man: un nuovo Universo Film NOVE Whitney Houston – Stella senza Cielo Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

