Governo, Draghi ha deciso e avvisa i ministri "Dal 5 gennaio niente più lavoro per i No Vax" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mario Draghi ha deciso di mettere in atto anche l'ultima stretta per incentivare i 5 milioni di scettici a vaccinarsi. Dal 5 gennaio i No Vax non potranno più recarsi nel proprio luogo di lavoro Segui su affaritaliani.it

