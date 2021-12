Fabio Coentrao | dal calcio alla pesca | “La vita in mare non è una vergogna”

Advertising

AlexGomezRM : Don Fabio Coentrao. Uno di noi siempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Coentrao

Il Posticipo

... si era conclusa con un tonante 5 - 1 in favore dei lusitani che avevano trovato una doppietta di Hugo Almeida e i sigilli di Vieirinha eoltre all'autorete di Richard Keogh, mentre ...Corpo articolo Il fuoriclasse del Portogallo Cristiano Ronaldo è diventato il secondo calciatore a superare i 100 gol in nazionale. UEFA.com passa in rassegna le sue 180 gare in nazionale per coprire ...Ex del Real e del Portogallo, Coentrão si è dedicato completamente alla pesca seguendo le orme del padre: "Sono felice, qui ci sono le mie radici".L'ex esterno sinistro portoghese, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a 33 anni, è tornato alla sua vecchia passione ...