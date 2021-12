Dramma al GF Vip | Katia Cacciata Parole imperdonabili | “Paralitico e donna di malaffare” Ora è troppo | arriva la squalifica

Leggi su cityroma

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Che orrore!”:Ricciarelli nella bufera, gesto imperdonabile. È andato in scena uno spettacolo orribile conRicciarelli protagonista. La soprano finisce nella bufera…Ricciarelli ci ricasca e senza stile: stavolta il suo gesto è imperdonabile. Cosa sta succedendo in queste ore alla concorrente del Grande Fratello Vip? È successo tutto ieri sera e ha scatenato una bufera mai vista prima d’ora. La soprano, regina della casa del GF Vip, perde la corona e cade impietosamente con gesti edavvero sopra le righe. La litigata contro le principesse Selassié è stata furibonda con insulti a non finire. Tutto si è scatenato per difendere l’amica Manila Nazzaro che era stata accusata da Clarissa e Francesca con un post di essere falsa. Manila non ha digerito la cosa ed è esplosa contro le sorelle di ...