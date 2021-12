Uomini e Donne: Matteo Fioravani rivela un retroscena su Noemi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente Matteo su Noemi di Uomini e Donne, lasciando tutti senza parole. Lui è stato uno dei recenti tronisti del programma condotto in modo perfetto da Maria de Filippi, stiamo parlando di Uomini e Donne. Ma in tanti si stanno chiedendo come mai è giunta al capolinea la sua relazione con la bella Noemi. Matteo e la rivelazione su Noemi Le sue parole, scritte sul suo profilo social di Instagram, sul quale è davvero molto attivo, rispondendo ad una domanda, se fosse peggio o meglio lasciare ha dichiarato quanto segue: “Non sono mai lasciato al momento, però ho lasciato io ed è una me**a. Però penso che essere lasciato sia peggio ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vediamo insieme che cosa hato direttamentesudi, lasciando tutti senza parole. Lui è stato uno dei recenti tronisti del programma condotto in modo perfetto da Maria de Filippi, stiamo parlando di. Ma in tanti si stanno chiedendo come mai è giunta al capolinea la sua relazione con la bellae lazione suLe sue parole, scritte sul suo profilo social di Instagram, sul quale è davvero molto attivo, rispondendo ad una domanda, se fosse peggio o meglio lasciare ha dichiarato quanto segue: “Non sono mai lasciato al momento, però ho lasciato io ed è una me**a. Però penso che essere lasciato sia peggio ...

