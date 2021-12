Serie A, occasione Zakaria: via a parametro zero a fine stagione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zakaria: la decisione UFFICIALE del centrocampista svizzero, che ha deciso di lasciare il Monchengladbach a fine stagione Denis Zakaria lascerà il Borussia M’gladbach a parametro zero al termine della stagione. È questa la decisione del centrocampista svizzero, comunicata dal club tedesco attraverso una nota ufficiale. Il direttore sportivo Max Eberl ne ha parlato così: «Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e con chi no. E anche in quali circostanze affronteremo la seconda metà del campionato. Era importante per noi». Notizia importante per le squadre italiane che seguono da tempo il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): la decisione UFFICIALE del centrocampista sviz, che ha deciso di lasciare il Monchengladbach aDenislascerà il Borussia M’gladbach aal termine della. È questa la decisione del centrocampista sviz, comunicata dal club tedesco attraverso una nota ufficiale. Il direttore sportivo Max Eberl ne ha parlato così: «Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossimae con chi no. E anche in quali circostanze affronteremo la seconda metà del campionato. Era importante per noi». Notizia importante per le squadre italiane che seguono da tempo il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

