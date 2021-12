Omicron, aumento dei contagi a Napoli: il Loreto mare torna ad essere Covid Hospital (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cinque giorni per riconvertire il presidio ospedaliero Santa Maria del Loreto Nuovo di Napoli in Covid Hospital. Ad annunciare una misura resa necessaria dell’esponenziale aumento dei contagi è la direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro, in linea con quanto stabilito dall’Unità di Crisi Regionale. “A rendere necessario il provvedimento – si legge in una nota – è una situazione dei contagi in continua escalation, che richiede una rapida e concreta rimodulazione dell’offerta dei posti letto dedicati alla rete Covid-19 in funzione sia dei nuovi casi che quotidianamente si registrano che delle stime dei modelli previsionali. Nelle ultime settimane si sta assistendo infatti ad un considerevole incremento dei casi di positività al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cinque giorni per riconvertire il presidio ospedaliero Santa Maria delNuovo diin. Ad annunciare una misura resa necessaria dell’esponenzialedeiè la direzione generale dell’ASL1 Centro, in linea con quanto stabilito dall’Unità di Crisi Regionale. “A rendere necessario il provvedimento – si legge in una nota – è una situazione deiin continua escalation, che richiede una rapida e concreta rimodulazione dell’offerta dei posti letto dedicati alla rete-19 in funzione sia dei nuovi casi che quotidianamente si registrano che delle stime dei modelli previsionali. Nelle ultime settimane si sta assistendo infatti ad un considerevole incremento dei casi di positività al ...

Advertising

RaiNews : La variante Omicron, l'aumento dei contagi e le restrizioni rischiano di costare pesantemente all'economia del nost… - borghi_claudio : Borghi, perchè continui a guardare i dati? Fidati de #lascienza Ora per omicron (che non c'entra nulla con l'attual… - dellorco85 : Faccio notare ai novax che sembrano quasi esultare per l'aumento dei contagi da Omicron, che in caso di… - maurizi49390201 : RT @andiamoviaora: Le centrali nucleari ferme in Francia sono diventate 4 con relativo aumento dei prezzi dell'energia. I media sviano l'at… - lorenzhaus : RT @andiamoviaora: Le centrali nucleari ferme in Francia sono diventate 4 con relativo aumento dei prezzi dell'energia. I media sviano l'at… -