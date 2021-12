Oggi è un altro giorno non va in onda oggi 29 dicembre 2021: ecco perché e quando torna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14 su Rai 1 e condotta da Serena Bortone, il 29 dicembre non andrà in onda. E non sarà neanche l’unico programma che conoscerà uno ‘stop’ momentaneo. Ma perché? Leggi anche: Sciopero Rai oggi 29 dicembre 2021, Uno Mattina e La Vita in Diretta non vanno in onda oggi è un altro giorno non va in onda il 29 dicembre: ecco perché La puntata di oggi è un altro giorno non andrà in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è un, la trasmissione indal lunedì al venerdì a partire dalle 14 su Rai 1 e condotta da Serena Bortone, il 29non andrà in. E non sarà neanche l’unico programma che conoscerà uno ‘stop’ momentaneo. Ma? Leggi anche: Sciopero Rai29, Uno Mattina e La Vita in Diretta non vanno inè unnon va inil 29La puntata diè unnon andrà in ...

Advertising

ciropellegrino : Lo so, non ci crederete. Avevano rubato l'albero di #Natale nella sede del Consiglio comunale di #Napoli. Lo avevan… - teatrolafenice : ??? Oggi nel 1895 i fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento;… - teatrolafenice : ?? «L'ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste ar… - Nogreenpass1510 : Altro stress nell'attendere le decisioni di oggi, mentre circolano notizie assurde come il lockdown dei non vaccina… - PalmiraWorld : In più Insigne viene insultato in continuazione dalla tifoseria, se sarà pur rutt o cazz! Vuole andare via? Ovvio c… -