Niccolò Ciatti, scarcerato uno dei presunti assassini. I giudici hanno annullato l'arresto per un difetto di procedura (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La prima udienza del processo era stata fissata per il prossimo 18 gennaio. Ma intanto la Corte di assise di Roma ha disposto la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due uomini accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. La notizia è stata resa nota dal padre di Niccolò, Luigi Ciatti, e confermata dal legale della famiglia, avvocato Agnese Usai. Il ceceno secondo quanto appreso sarebbe già uscito dal carcere di Rebibbia. L'uomo, arrestato in Germania lo scorso ottobre a seguito di mandato di arresto europeo e poi estradato in Italia, era attualmente sottoposto alla misura della custodia in carcere in attesa del processo per omicidio volontario. Bissoultanov, cittadino russo di origine cecena, ha 28 anni ed è un ...

