Lione, Paquetà positivo al Covid: è in isolamento negli Emirati (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lucas Paquetà è risultato positivo al Covid: il centrocampista del Lione è in isolamento negli Emirati Arabi Lucas Paquetà è risultato positivo al Covid. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista del Lione si trova attualmente in isolamento negli Emirati Arabi (dove ha trascorso le feste) e non prenderà parte al ritiro di Murcia dall’1 al 5 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lucasè risultatoal: il centrocampista delè inArabi Lucasè risultatoal. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista delsi trova attualmente inArabi (dove ha trascorso le feste) e non prenderà parte al ritiro di Murcia dall’1 al 5 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

