L'idea del governo: super Green pass per fare tutto (anche per lavorare) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il boom di casi degli ultimi giorni, spunta una nuova richiesta: il super Green pass per fare tutto, anche per lavorare. La proposta viene da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il boom di casi degli ultimi giorni, spunta una nuova richiesta: ilperper. La proposta viene da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ...

Advertising

emergenzavvf : “Sulle note della nostra storia”. Dodici mesi per dodici luoghi, #oggi simbolo di nuova vita, dove i… - borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - tancredipalmeri : Ho pianto la prima, la seconda, e la terza volta. Perché questo è il senso più profondo dell’Idea di Stato: istitu… - Fourlanini : RT @OpencovidM: Ma tra i presunti esperti che per 'sbloccare il paese' avanzano proposte in tema di Test&Trace c'è qualcuno che ha dato pro… - formvla_ : domani effettuazione per sicurezza pre vigilia di capodanno del tampone e ho un'ansietta non avete idea -