L’attentatore di Denver diffondeva contenuti razzisti | misogini e violenti sui social

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella giornata di ieri a, Colorado, un uomo ha sparato in più di un posto arrivando a uccidere tre persone e ferendone altrettante. Alla fine lui stesso è rimasto ucciso. L’azione delè cominciata qualche minuto dopo le 5 del pomeriggio – ovvero l’una di notte in Italia – e in totale si è trattato di tre sparatorie. A terminare il tutto è stata la polizia, che è intervenuta ingaggiando un conflitto a fuoco. Se in un primo momento il killer è riuscito a fuggire, dopo è stato individuato dalla polizia in un sobborgo, dove stava proseguendo la fuga a piedi. Il movente che ha scatenato la furia omicida non è ancora chiaro ma, dalle indagini, emerge un utilizzo deisotto pseudonimo deldiallo scopo di diffondere bufale e complotti. LEGGI ANCHE >>> Il ...